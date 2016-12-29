В центре Киева грядет масштабная стройка: появится 17-этажный бизнес-центр

На бульваре Шевченко грядет новая масштабная стройка. На пустующем участке между пятизвездочной гостиницей и старинным особняком, возведенном в 1875 году и принадлежавшем Ивану Терещенко, планируют построить офисно-отельный комплекс с ресторанами и подземным паркингом. Территорию уже начали обносить строительным забором.

Предполагается, что здесь реализуют проект 17-этажного здания, который размещен на сайте одной из столичных архитектурных мастерских. "Отлично! Не хватало нам очередного урода в центре города. На самом бульваре и так постоянные пробки и тянучки, а теперь из-за этого комплекса нагрузка на проезжую часть возрастет в разы", — возмущается киевлянин Владимир Полозов.

В архитектурной мастерской "Сегодня" рассказали, что проект для этого участка они разработали два года назад и передали его заказчику. "Проект мы закрыли пару лет назад и сейчас им не занимаемся. Однако нельзя исключать и того, что его могут реализовать", — рассказали в архитектурном бюро.

В департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля столицы рассказали, что согласно имеющейся в реестре информации разрешение на строительство офисно-отельного комплекса действительно было выдано, но ГАСКом. "Данный объект строительства — пятой категории сложности, а это уже полномочия ГАСК", — рассказали в департаменте.