В центре Киева возобновилась скандальная стройка на Круглоуниверситетской

Сегодня началось рытье котлована, в потасовке с застройщиками сломана рука у пожилой жительницы

В Киеве на улице Круглоуниверситетской 2/1 возобновилась незаконная стройка.

Об этом в Facebook сообщает киевлянин Владимир Хенгистов.

Фото: Владимир Хенгистов

"Несмотря на аннулированное разрешение на строительство (застройка пожарного проезда), запрет строить от "Киевэнерго" (застраивается охранная зона теплосетей) и нахождение прямо под участком придомовой канализации, сегодня началось рытье котлована, бытовку для строителей решили поставить на тротуаре Крутого спуска, а в начавшейся свалке с застройщиками сломана рука у нашей пожилой жительницы", – отметил он в комментариях под постом.

Фото: Владимир Хенгистов

"Прямо сейчас на месте происшествия находится экипаж патрульной полиции, в то же время за забором работает строительная техника. Пять минут стоял рядом и наблюдал за действием полицейских – один по телефону говорит, второй просто молча стоит", – добавил в комментариях Maxim Bulka.

Напомним, скандал вокруг строительства на Круглоуниверситетской начался еще в прошлом году.

В мае в Киеве жильцы дома по ул. Круглоуниверситетской, 2/1 перекрывали дорогу на пешеходном переходе возле Бессарабского рынка. Киевляне протестовали против того, что во дворе их дома строят здание.

В ноябре, несмотря на то, что Департамент по архитектурно-строительному контролю запретил стройку на Круглоуниверситетской, строительная фирма продолжила работы.

В середине ноября департамент КГГА по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля окончательно запретил скандальную стройку на улице Круглоуниверситетской, 2/1 возле Бессарабской площади.