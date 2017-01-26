В Ирпене дом выставили на продажу без ведома жильцов

В Ирпене под Киевом четырехэтажный дом выставили на продажу без ведома жильцов. Об этом пишут "Факты".

О том, что их дом продается, жители узнали случайно — увидели объявление на сайте системы электронных торгов. В объявлении было сказано, что четырехэтажный дом выставлен на торги. Стартовая цена — 6 миллионов 546 тысяч гривен. Желающих купить дом было уже четверо.

"Мы сначала подумали, что это какая-то ошибка, — говорит жительница дома Вероника Примак. — Как дом может продаваться, если квартиры принадлежат жильцам? Еще раз посмотрели объявление, проверили адрес — и точно, это был наш дом! Не понимая, что происходит, обратились к представителю застройщика. Тот не смог сказать ничего вразумительного. А потом выяснилось, что дом выставлен на торги за долги застройщика, который, не выплатив кредит, пропал.

Говорят, он уехал за границу. Но мы об этом узнали только сейчас. Пока соседи, которые занимаются недвижимостью, не зашли на сайт, мы были уверены, что с нашими квартирами все в порядке. Дом был построен еще десять лет назад. Вернее, два дома: номер 48 и номер 48а. Мой муж покупал эту квартиру четыре года назад. В тот момент оба дома (они находятся в нескольких метрах друг от друга) уже были заселены. С документами было все в порядке".

Квартиру семья покупала не у застройщика. "Муж оформлял договор купли-продажи с человеком, который в свое время купил эту квартиру у застройщика. То есть уже на вторичном рынке. Муж выбрал Ирпень, потому что там квартиры были дешевле, чем в Киеве. И место хорошее — практически центр города, рядом парк, детская площадка, через дорогу детский садик. В этой квартире, кстати, родился наш сын. Мы были очень довольны, сделали хороший ремонт…", – рассказала Вероника Примак.

Супруги Примак с сыном. Фото: fakty.ua

"Место действительно хорошее, — вступает в разговор еще один житель дома Константин Серов. — Я покупал квартиру раньше и заключал договор непосредственно с застройщиком. Иногда бывает, что застройщик — это предприятие. Но в нашем случае было по-другому. Изначально два человека — Сергей Третьяков и Сергей Нелюбин — строили два частных дома. Но дома построили многоквартирные. Когда строительство закончилось, Третьяков и Нелюбин обратились в мэрию с заявлением "о выделении частей дома в объекты отдельной собственности". Проще говоря, попросили, чтобы дома официально были признаны многоквартирными. В мэрии их просьбу удовлетворили. И получилось, что вместо права собственности на целый дом Сергей Третьяков получил право собственности на квартиры в этих домах. То же самое произошло и у Нелюбина. Вот и вышло, что мы покупали квартиры не у фирмы-застройщика, а у частных лиц — Третьякова и Нелюбина".

"Основания для того, чтобы снять этот дом с реализации, отсутствуют, — ответили на запрос в отделе принудительного исполнения решений Главного территориального управления юстиции в Киевской области. — Потому что в соответствии с информационной справкой из Государственного реестра имущественных прав на недвижимость этот дом принадлежит Сергею Третьякову, общая сумма долга которого на сегодня составляет девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч гривен".

Адвокат, представляющий интересы жителей дома, Руслан Штепа, сообщил, что в суд они уже обратились.