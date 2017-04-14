В историческом сердце Киева начались подозрительные работы

Сегодня, 07:47

Горожане и работники музея бьют тревогу, что это подготовительные работы перед началом масштабного строительства

На участке. Территория рядом с Нацмузеем огорожена лентами, здесь периодически видят рабочих. Фото: facebook.com
На участке. Территория рядом с Нацмузеем огорожена лентами, здесь периодически видят рабочих. Фото: facebook.com

В столице назревает очередной стройскандал. Возле Национального музея истории Украины на склоне Старокиевской горы, которая находятся рядом с Андреевским спуском, начались подозрительные для местных жителей "раскопки". Горожане и работники музея бьют тревогу, что это подготовительные работы перед началом масштабного строительства, из-за которого здание музея может разрушиться.

МОЖЕТ СПОЛЗТИ. Около двух недель назад довольно большой участок, пролегающий вдоль подножия склона и охватывающий часть холма, оградили красной лентой. "Начались археологические и геолого-разведочные исследования, которые являются первой фазой проведения строительных работ. Возможное строительство, которое включает в себя рытье котлована, прокладку коммуникаций и забивание свай, наверняка приведет к постепенному сползанию вниз и разрушению целостной конструкции здания Нацмузея. На стенах и так уже появились трещины из-за других застроек", — сообщили в музее истории Украины.

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Здесь добавляют, что никакой информации о возможном застройщике нет. Но каждый день происходят какие-то мелкие работы, пока не строительного характера, но, похоже, подготовительного. "Мы сообщили о происходящем во все соответствующие органы власти, но никакой информации о проекте и согласованию стройработ к нам не поступило", — говорят в учреждении. Обеспокоены и в Нацзаповеднике "София Киевская": "Это буферная зона, где строить без разрешений ЮНЕСКО категорически запрещено", — напоминают в заповеднике.

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"УЧАСТОК У ЧАСТНИКА". В мэрии опасения частично подтвердили и даже посоветовали обращаться в полицию. "На этом участке есть земля, которая находится в частной собственности. Никаких документов на строительство не выдавалось. Фактически все работы, которые там проводятся, являются незаконными, и нужно обращаться в полицию", — рассказал "Сегодня" советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец. По его словам, в свое время от собственника этой земли требовали провести уборку территории. "Тогда была выдана карточка на нарушение благоустройства, но сейчас никакой действующей карточки там нет. Будем разбираться", — рассказал Белоцерковец.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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