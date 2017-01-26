В Киеве адвоката будут судить за уклонение от налогов в 2,8 миллиона гривен

Вчера, 15:21

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу

Адвоката будут судить за уклонение от налогов
Адвоката будут судить за уклонение от налогов

В Киеве гендиректору предприятия, которое занимается адвокатской деятельностью, объявлено подозрение в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов, сообщает прокуратура Киева.

Как выяснилось, глава предприятия отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступили 2,8 миллиона гривен налогов.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
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Источник:

"Сегодня"

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