В Киеве адвоката будут судить за уклонение от налогов в 2,8 миллиона гривен

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу

В Киеве гендиректору предприятия, которое занимается адвокатской деятельностью, объявлено подозрение в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов, сообщает прокуратура Киева.

Как выяснилось, глава предприятия отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступили 2,8 миллиона гривен налогов.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.