В Киеве будут искать нелегальных квартиросъемщиков – СМИ

Весной в Киеве начнут паспортный контроль для выявления нелегальных квартиросъемщиков. Об этом пишет 44.ua со ссылкой на замглавы КГГА Петра Пантелеев.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько – незарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", – рассказал Пантелеев.

Киевляне в соцсетях возмущенно обсуждают новость.

"Все должны жить по месту прописки, что ли ? Глупости какие))) Если дочь живет в квартире матери или зять в квартире тещи, фамилии разные. Кому какое дело?", – пишет Ahrameeva Natali.

"Бред какой-то! В Киеве каждый сдает если не квартиру, так комнату", – считает Ксюшечка Баленко.

"Бред. Чтобы проверить паспорт, нужны основания. На каких основаниях будут ходить по квартирам? Сколько полицейских оторвут от их работы ради этого бреда? Каков процент будет тех, кто двери не откроет?", – спрашивает Лиза Котова.