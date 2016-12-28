В Киеве будут торговать недорогими продуктами: где закупиться к праздникам http://www.segodnya.ua/img/article/7838/0_main.1482912418.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/0_tn.1482912418.jpg 2016-12-28T10:05:54+02:00 Бизнес Ярмарки проходят даже 31 декабря