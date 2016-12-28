В Киеве будут торговать недорогими продуктами: где закупиться к праздникам
Ярмарки проходят даже 31 декабря
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
28 декабря (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
- в Шевченковском районе – ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова;
29 декабря (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44, 45-Т, ул. Е. Харченко, 41-47;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе – б-р Перова, 10, ул. Березняковская, 21;
- в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
- в Печерском районе – ул. Московская, 3;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- в Шевченковском районе – пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1, на пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Багговутовская, 1;
30 декабря (пятница):
- в Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, ул. Е. Харченко, 41-47;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе – ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1 / 35-17-А;
- в Оболонском районе – ул. Ф. Максименко, 14-18;
- в Печерском районе – Печерский спуск, 2/12;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковая, 57-Б;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова (до ул. Чумака)
- в Шевченковском районе – пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1, на пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94;
31 декабря (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне; М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)Днепровском районе – ул. В. Нестайко (наряду почтамта "Левобережный");
- в Оболонском районе – просп. Оболонский, 21-43;
- в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
- в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;
- в Шевченковском районе – ул. В. Василевской, 1-17
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