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В Киеве снесли ларьки возле Харьковской (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/99_main.1482477453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/99_tn.1482477453.jpg Бизнес Демонтаж провели рано утром

В Киеве снесли ларьки возле Харьковской (фото)

Сегодня, 09:14

Демонтаж провели рано утром

Все, что утром осталось от мини-базара
Все, что утром осталось от мини-базара

В столице рано утром снесли очередной рынок из МАФов. По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В частности, были демонтированы МАФы на Ревуцкого, 40. 

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От ларьков осталась лишь груда смятых металлических конструкций.

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Напомним, в Киеве коммунальщики за последнее время демонтировали несколько мини-базаров, состоящий из ларьков. Так, недавно были снесены ларьки неподалеку от станций метро "Петровка" и "Оболонь".

Демонтаж далеко не всегда проходит спокойно. В частности, при сносе ларьков возле станции метро "Политехнический институт" вчера носью пострпадали пять человек, двое из них – сотрудники полиции.
демонтаж, мафы, ларьки, коммунальщики, демонтировали
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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