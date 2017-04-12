В Киеве суд отменил запрет на продажу алкоголя ночью

Теперь спиртное можно продавать после 23 часов

Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков бизнесменами в рознице с 23:00 до 10:00. Такое решение суд принял 10 апреля.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, Киеврада 22 сентября 2016 года ввели запрет на реализацию субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Киева с 23:00 до 10:00. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов.

Решением предусмотрено, что запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещается.