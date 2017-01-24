В Киеве суд отобрал у частников здание на Андреевском спуске

Киевский суд вернул в собственность города двухэтажное здание по ул. Андреевский спуск, 22а, сообщает столичная прокуратура.

Здание общей площадью 245,2 кв.м и стоимостью почти 2,8 миллонов гривен незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киеврады и уплаты любых средств. Дом перешел в частную собственность на основании постановления хозяйственного суда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний, заявляют в прокуратуре.

Последним собственником здания стала компания с ограниченной ответственностью "Хеммерт Инвестментс ЕлЕлСи", зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.

Как известно, в доме уже много лет размещается галерея "Карась".