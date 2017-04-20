В Киеве "украинизируют" официантов: все о новой инициативе властей

В Киеве сегодня состоится очередная сессия Киеврады. Одним из самых обсуждаемых вопросов может стать новый языковой закон, касающийся сферы обслуживания.

Проект решения "Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині" подал свободовец Юрий Сиротюк. Речь в нем идет о том, чтобы не только утвердить в Киеве украинский язык "рабочим" для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, но и расширить его обязательное использование на другие сферы. В частности, "установить, что на территории Киева все вывески, плакаты, объявления, афиши должны быть написаны на украинском языке" или в крайнем случае сопровождаться переводом или транслитерацией.

Требуют ввести обязательный украинский и для всей сферы обслуживания — в магазинах, кафе, ресторанах и даже транспорте. "Предоставитель услуг обязан обращаться к получателю и общаться с ним на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента", — сказано в документе. Авторы поясняют, что такое правило, мол, действует во всех городах Европы. Кроме того, в заведениях общепита обязательно должно быть меню на украинском. Нарушителей хотят штрафовать по статьям "Нарушение правил торговли" и "Невыполнение требований власти". Впрочем, штрафы по ним мизерные — от 17 до 170 грн.

"СМАЧНОГО!". Мы проверили, насколько в столице готовы к вводу таких норм. Тем более в соцсетях уже раздувались скандалы из-за того, что в некоторых супермаркетах и кафе кассир или официант отказывались общаться с посетителем на украинском языке. В одной из пиццерий нас встретили с улыбкой, но поприветствовали на русском языке. Обратились к официанту на украинском — он тоже перешел на государственный язык.

"У нас уже несколько лет существует правило, говорить на том языке, на котором общается клиент. Нововведение не будет для нас шоком, правила будем придерживаться. Что касается вывески (сейчас она на английском. — Авт.), определимся после решения Киеврады", — пояснила администратор Мария.

В недорогом кафе быстрого питания недалеко от метро "Золотые ворота" нас поприветствовали на украинском языке, но дальше девушка-официантка общалась с нами на русском. Нашу просьбу: "А может, на украинском?" — она выполнила мгновенно: "Смачного!".

Легко переходят на язык клиента и в дорогих гостиницах, и в хостелах. А вот продавщица в одной из торговых точек на Майдане переживает: "Приехала из Харькова, и мне сложно говорить на чистом украинском. Чтобы не позориться, могу на нем лишь поздороваться", — призналась она. В "Киевпастрансе" нам рассказали, что все объявления в транспорте и так звучат на госязыке, а вот кондуктора общаются так, как им удобно. "Если будет решение, порекомендуем всем переходить на украинский", — говорят на предприятии.