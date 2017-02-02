В Киеве водят экскурсии по новостроям: эксперты предупреждают об опасностях

В столице появилась необычная услуга для киевлян, желающих приобрести новое жилье, — бесплатные экскурсии по новостройкам. Предоставляет такую услугу одна из столичных консалтинговых фирм. Ее цель — дать возможность потенциальные покупателям воочию оценить объект, прежде чем вкладывать в него средства.

"Экскурсии по новостройкам мы запустили в декабре прошлого года. Предложений по новостроям много, и покупатели, в связи с кризисом, сомневаются в честности застройщиков. Мы же предлагаем во время тура дать людям возможность увидеть темпы строительства, качество, планировку квартир, сравнить объекты", — рассказали в консалтинговой фирме.

НА АВТОБУСЕ. За одну экскурсию можно посетить шесть новостроев. Тур длится с 10:00 до 16:00 с перерывами на ланч, на знакомство с одним объектом отводится полчаса. "За это время покупатели могут получить всю информацию. Каждому участнику тура мы выдаем папки с информацией по каждому новострою — презентация, фотографии, стандартные планировки, цена за квадратный метр. Сотрудничаем мы только с проверенными застройщиками", — поясняют в компании.

Сейчас экскурсионные туры проводятся только в Голосеевском районе, но в ближайшее время их планируют расширить на Софиевскую Борщаговку и пригород, а в дальнейшем — на всю столицу и область. "За два месяца нашей услугой воспользовались 75 человек. Около 30 потенциальных клиентов сейчас раздумывают над предложениями", — рассказали в компании.

БДИ! По словам депутата Киеврады Олега Петровца, в такой услуге есть свои подводные камни. "Если на месте присутствует менеджер по продажам, это плюс, но простой покупатель не может точно знать, не является ли этот человек аферистом. Второй момент заключается в том, что покупателю могут показать квартиру, которая уже продана, и заверить, что у него будет точно такая же, но не факт, что так будет в реальности. Дом могут недостроить, или будет другая планировка. Покупателю стоит разбираться самому в выборе новостроя, привлекая своих экспертов и юристов", — говорит Петровец.

ДРУГИЕ. Для тех горожан, кто не озабочен выбором нового жилья, в столице предлагают немало и других крайне необычных и интересных экскурсий. К примеру, за 80 грн, с примеркой смирительной рубашки, каждый может прогуляться по территории столичной психиатрической больницы №1, а экскурсовод расскажет удивительные истории о любви и безумии. А на Байковом кладбище за такую же цену расскажут, как менялась мода на надгробья и зачем на самом известном кладбище установлены умывальники.