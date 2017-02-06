В Киеве за год упали цены на новые квартиры (инфографика)

За первый месяц 2017 года средняя стоимость квартир в новостройках Киева снизилась до 21 800 грн за квадратный метр. Минимальная стоимость квадратного метра не изменилась – 14 700 грн. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "ЛУН.ua".

В то же время, за год средняя цена квадратного метра в новостройках Киева снизилась с 22 500 грн в феврале 2016 года до 21 800 грн в январе 2017 г. Минимальная стоимость "квадрата" в столичной новостройке за год снизилась с 15 000 грн до 14 700 грн.

Самым дорогим районом для приобретения квартиры в новостройке в январе 2017 г. остался Печерский – средняя стоимость квадратного метра здесь составила 43 900 грн. А самая низкая средняя цена наблюдалась в новостройках Деснянского района столицы – 15 300 грн за кв. м.

На левом берегу Киева средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила:

Деснянский район – 15 300 грн;

Дарницкий район – 17 200 грн;

Днепровский район – 19 400 грн.

В правобережных районах столицы в январе 2017 г. зафиксирована такая средняя стоимость квадратного метра:

Святошинский район – 18 700 грн;

Голосеевский район – 19 200 грн;

Соломенский район – 21 200 грн;

Оболонский район – 25 500 грн;

Подольский район – 25 700 грн;

Шевченковский район – 31 900 грн;

Печерский район – 43 900 грн.

Новостройки пригорода Киева

В январе 2017 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева выросла с 11 800 грн за квадратный метр до 11 900 грн.

Традиционно, чем дальше от столицы расположена новостройка, тем дешевле в ней стоит квадратный метр. Так, в удаленных до 5 км от Киева новостройках стоимость квадратного метра в январе составляла в среднем 13 000 грн, в строящихся на удалении 5 – 10 км от столицы ЖК квадратный метр стоил в среднем 11 900 грн, а в новостройках, расположенных на расстоянии 10 – 20 км от Киева квадратный метр стоил 10 700 грн.

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра в январе 2017 г. снова зафиксирована в с. Петропавловская Борщаговка – 14 400 грн. Минимальная средняя стоимость квадратного метра в строящихся ЖК была в Ворзеле – 8 400 грн.

В пригородах Киева в январе 2017 г. средняя стоимость квадратного метра составляла:

Белогородка – 9 000 грн;

Борисполь – 11 700 грн;

Бровары – 11 500 грн;

Буча – 11 000 грн;

Вишневое – 12 700 грн;

Ворзель – 8 400 грн;

Вышгород – 12 300 грн;

Гатное – 13 300 грн;

Гостомель – 8 800 грн;

Ирпень – 12 000 грн;

Петропавловская Борщаговка – 14 400 грн;

Святопетровское – 10 800 грн;

Софиевская Борщаговка – 13 000 грн;

Обухов – 10 400 грн.

Напомним, по словам экспертов, рынок недвижимости в Украине оживает. При этом спрос на новостройки растет, а на "вторичное" жилье – падает.