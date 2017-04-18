В Киеве закрыли конвертационный центр, работавший с российским банком

Потери бюджета от неуплаченных налогов оценивают в свыше 15 миллионов гривен

Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке". Общий объем проконвертированных средств составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение конвертационных операций, 11 печатей и штампов фиктивных предприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.