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В киевском ЦУМе появятся умные столы-сенсоры http://www.segodnya.ua/img/article/7829/85_main.1482700557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/85_tn.1482700557.jpg Бизнес С их помощью можно будет сделать заказ еды или напитков, поиграть в игры и даже зайти в соцсети

В киевском ЦУМе появятся умные столы-сенсоры

Сегодня, 08:09

С их помощью можно будет сделать заказ еды или напитков, поиграть в игры и даже зайти в соцсети

Технологии. Премьер-министр Канады тестирует умный стол. Фото: ain.ua
Технологии. Премьер-министр Канады тестирует умный стол. Фото: ain.ua

В январе в ЦУМе откроется первое заведение, где будут использовать интерактивные столы. С их помощью можно будет не только сделать заказ еды или напитков, но и поиграть в игры и даже зайти в соцсети.

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Фото: ain.ua

"Мы установим 4 интерактивных стола. Будем их постоянно усовершенствовать. Мы нацелены на разработку уникальных приложений для интерактивных столов, которых на сегодняшний день нет не только в нашей стране, а и во всем мире. Никакой оплаты за пользование столами не будет, любой гость, зайдя в винный бар, сможет присесть за такой стол", — рассказал нам Александр Ятченко, директор магазина в ЦУМе в котором появится новинка.

Разработчик ноу-хау — украинец Дмитрий Костик. Благодаря его изобретению сенсорная технология работает через толстое защитное стекло (до 20 мм), и стол не боится перепадов температуры.
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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