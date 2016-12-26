В киевском ЦУМе появятся умные столы-сенсоры

С их помощью можно будет сделать заказ еды или напитков, поиграть в игры и даже зайти в соцсети

В январе в ЦУМе откроется первое заведение, где будут использовать интерактивные столы. С их помощью можно будет не только сделать заказ еды или напитков, но и поиграть в игры и даже зайти в соцсети.

Фото: ain.ua

"Мы установим 4 интерактивных стола. Будем их постоянно усовершенствовать. Мы нацелены на разработку уникальных приложений для интерактивных столов, которых на сегодняшний день нет не только в нашей стране, а и во всем мире. Никакой оплаты за пользование столами не будет, любой гость, зайдя в винный бар, сможет присесть за такой стол", — рассказал нам Александр Ятченко, директор магазина в ЦУМе в котором появится новинка.

Разработчик ноу-хау — украинец Дмитрий Костик. Благодаря его изобретению сенсорная технология работает через толстое защитное стекло (до 20 мм), и стол не боится перепадов температуры.