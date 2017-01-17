В киевском супермаркете продавали мясо с червями (видео)

В одном из киевских супермаркетов на улице Ванды Василевской в мясе обнаружили червей. Об этом сообщается в видео EverydayInUa, которое прислал Геннадий Павличенко.

Администратор магазина, увидев испорченный товар, воскликнула: "Ничего себе! Оно до 14.01. Производителя надо убить" и унесла мясо в неизвестном направлении.

Напомним, в декабре во Львове в одном из супермаркетов люди купили шоколадные конфеты с червяками.