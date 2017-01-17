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В киевском супермаркете продавали мясо с червями (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/88_main.1484662819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/88_tn.1484662819.jpg Бизнес Администратор обвинила во всем производителя  

В киевском супермаркете продавали мясо с червями (видео)

Сегодня, 16:19

Администратор обвинила во всем производителя

 


В одном из киевских супермаркетов на улице Ванды Василевской в мясе обнаружили червей. Об этом сообщается в видео EverydayInUa, которое прислал Геннадий Павличенко.

Администратор магазина, увидев испорченный товар, воскликнула: "Ничего себе! Оно до 14.01. Производителя надо убить" и унесла мясо в неизвестном направлении.

Напомним, в декабре во Львове в одном из супермаркетов люди купили шоколадные конфеты с червяками.
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Источник:

"Сегодня"

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