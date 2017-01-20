В субботу в Киеве грядет очередное подорожание маршруток

В столице — очередное подорожание стоимости проезда в маршрутках. С этой субботы проезд подорожает на одну гривню.

В социальных сетях киевляне уже несколько дней активно обсуждают объявления в салонах автобусов о грядущем подорожании проезда. "С 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке №205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд", — пишет киевлянин Александр Юрченко.

В комментариях люди также пишут, что с этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого — метро "Харьковская"). В маршрутке №566 (Лукьяновская площадь — пр. Отрадный), № 569 (Лукьяновская площадь — станция Киев-Волынский) и №427 (метро "Дворец спорта" — пр. Отрадный) цену поднимают с 4 до 5 грн.

Обсуждают пассажиры и подорожание с 5 до 6 гривен проезда в маршрутке №421 (станция метро "Петровка" — ул. Симиренко). "Это безобразие! Я пользуюсь этой маршруткой и езжу каждый день на работу. Теперь придется платить больше, альтернативы нет. Если добираться гортранспортом — скоростным трамваем и троллейбусом — все равно придется платить 6 гривен", — пишет киевлянка Ольга Слюсаренко.

Объявления. В салонах пассажиров предупреждают о подорожании. Фото: В. Лазебник

Напомним, до этого подорожал проезд в маршрутках №№442 и 442-д на 50 коп., и стоимость проезда в них стала по 4 и 4,5 грн. Перевозчики заверяют, что другого выхода у них нет. "Основные причины, которые способствовали увеличению стоимости проезда, — это повышение минимальной зарплаты, подорожание горючего и требование горвластей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4. Это вынуждает нас брать кредиты, которые нужно выплачивать", — прокомментировал "Сегодня" один из столичных перевозчиков. Кстати, перед Новым годом проезд в одной из маршруток увеличили до 8 грн, но, поработав пару дней, снизили тариф на 1 грн — люди не хотели ехать.

В коммунальной службе перевозок говорят, что с 21 января во всех частных маршрутках Киева проезд дорожает на 1 грн, кроме тех, кто уже увеличил тарифы ранее. "Это связано с поднятием минимальной зарплаты. С перевозчиками были проведены переговоры на уровне руководства города. Принято общее решение, что с субботы подорожает проезд во всех маршрутках на 1 гривню. То есть, если ранее за проезд брали 4, 5, 6 гривен, теперь он станет 5, 6, 7 гривен", — рассказал нам начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь. Впрочем, в КП "Киевпастранс" заявили "Сегодня", что проезд в их автобусах на 39 маршрутах пока дорожать не будет, но эксперты уверяют, что со старыми тарифами они продержатся не более двух недель.