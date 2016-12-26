Война за рынок в Киеве: киоски на Ревуцкого давили трактором (фото)

В минувшую пятницу, на рынке на ул. Ревуцкого (Дарницкий район), противостояние между предпринимателями и арендаторами земли, где находится рынок, переросло в настоящее побоище. В результате было разгромлено 20 киосков и пострадало 18 человек.

ПОГРОМ. По словам Валентины Коробки, главы Свободного профсоюза предпринимателей Украины (ВППУ), конфликт начался в 6:00 с того, что на территорию рынка зашло более 100 парней в балаклавах и заехал экскаватор. "Они громили киоски, оттесняя охрану рынка, а экскаватор сносил МАФЫ", — рассказывает Валентина Коробка. В ответ часть предпринимателей перекрыли проезжую часть на проспекте Бажана, а остальные начали возводить баррикады из шин на рынке. "Когда мы начали возводить баррикады для обороны, нас начали забрасывать дымовыми шашками. Одному торговцу прострелили из пневматического пистолета подбородок, а второму ударом повредили коленный сустав. Еще одной женщине кирпичом разбили голову", — рассказала глава ВППУ.

Разнимать противоборствующие стороны прибыли правоохранители. "К нам поступило сообщение о том, что неизвестные сносят торговые точки. На месте происшествия выяснилось, что возник конфликт между представителями рынка и обществом, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез стройтехнику для установки забора, чтобы в дальнейшем начать строительство на этой территории. В ответ предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение транспорта", — сообщили в столичной полиции.

По словам Сергея Чернышева, начальника Дарницкого управления полиции, полицейским удалось развести конфликтующие стороны. "Были убраны баррикады и изъяты зажигательные смеси, керосин и бензин, которыми предприниматели планировали поджечь шины. На месте происшествия мы оставили небольшую охрану. Информация была внесена в ЕРДР по статье "Хулиганство", — рассказал Чернышев.

ЗАСЕЛИ НА АВТОМОЙКЕ. Вечером страсти на рынке начали накаляться. На призыв предпринимателей приехали представители добровольческих батальонов. По словам торговцев, они обнаружили несколько десятков парней спортивной наружности, которые прятались в помещении автомойки и участвовали в утреннем сносе рынка, получая за это деньги. Опять началась драка. На место снова прибыла полиция. "Для опроса в управление полиции было доставлено несколько человек", — рассказал Чернышев. В полицию поступило сообщение о 18 пострадавших с обеих сторон.

ВЛАСТИ. По словам советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, горвласти к сносу МАФов на рынке отношения не имеют. "Это разборки двух хозяйствующих субъектов — сотрудников рынка, которые являются арендаторами земли и предпринимателями арендующими киоски. В середине 2000-х землю на этом участке выделили под строительство ТРЦ, но арендатор решил поставить МАФы. Сейчас собственники земли решили снести киоски и начать строительство. Это переросло в конфликт", — рассказал Белоцерковец.