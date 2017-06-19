Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты http://www.segodnya.ua/img/article/10313/29_main.1497882421.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10313/29_tn.1497882421.jpg 2017-06-19T17:23:15+03:00 Бизнес Цены обещают ниже, чем на рынках столицы, торги пройдут во всех районах города