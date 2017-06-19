Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты

Сегодня, 17:23

Цены обещают ниже, чем на рынках столицы, торги пройдут во всех районах города

Цены обещают ниже, чем на рынках
Цены обещают ниже, чем на рынках. Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

20 июня (вторник):

  • в Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86-А;
  • в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16 пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

21 июня (среда):

  • в Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской)
  • в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
  • в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;
  • в Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.

22 июня (четверг):

  • в Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Новопироговской, 25;
  • в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Днепровском районе на б-р Перова, 8-10;
  • в Печерском районе на ул. Московской, 2;
  • в Подольском районе на ул. Оболонской, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.

23 июня (пятница):

  • в Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
  • в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74;
  • в Печерском районе пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградном;
  • в Подольском районе на ул. Полковой, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
  • в Соломенском на ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Деревлянской, 16, ул. Ружинской, 16-18 (возле сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

24 июня (суббота):

  • в Голосеевском районе на ул. Паньковской;
  • в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Днепровском районе на ул. А. Малышко, 9-19;
  • в Печерском районе на ул. Московской, 31/33;
  • в Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе на ул. Булгакова, 10-13 / 1;
  • в Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
  • в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
  • в Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.

25 июня (воскресенье):

  • в Голосеевском по ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
  • в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
  • в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
  • в Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
  • в Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79;
  • в Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;
  • в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.
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Источник:

"Сегодня"

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