Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты
Цены обещают ниже, чем на рынках столицы, торги пройдут во всех районах города
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
20 июня (вторник):
- в Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86-А;
- в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16 пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
21 июня (среда):
- в Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской)
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20;
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;
- в Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.
22 июня (четверг):
- в Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Новопироговской, 25;
- в Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречной, 44-45Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе на б-р Перова, 8-10;
- в Печерском районе на ул. Московской, 2;
- в Подольском районе на ул. Оболонской, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.
23 июня (пятница):
- в Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74;
- в Печерском районе пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградном;
- в Подольском районе на ул. Полковой, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
- в Соломенском на ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- в Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Деревлянской, 16, ул. Ружинской, 16-18 (возле сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
24 июня (суббота):
- в Голосеевском районе на ул. Паньковской;
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечении улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе на ул. А. Малышко, 9-19;
- в Печерском районе на ул. Московской, 31/33;
- в Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
- в Святошинском районе на ул. Булгакова, 10-13 / 1;
- в Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
- в Шевченковском районе на ул. Подвойского, 2-12.
25 июня (воскресенье):
- в Голосеевском по ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
- в Дарницком районе на ул. Заречной, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на нечетной стороне;
- в Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.
- в Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79;
- в Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;
- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.
Комментарии