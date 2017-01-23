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Ярмарки в Киеве: где в городе будут торговать недорогими продуктами http://www.segodnya.ua/img/article/7910/18_main.1485190737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/18_tn.1485190737.jpg Бизнес Продукты будут продаваться во всех районах города

Ярмарки в Киеве: где в городе будут торговать недорогими продуктами

Сегодня, 18:57

Продукты будут продаваться во всех районах города

Цены на ярмарках будут ниже, чем на рынках. Фото: соцсети
Цены на ярмарках будут ниже, чем на рынках. Фото: соцсети

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

24 января (вторник):

  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
  • в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т,
  • в Днепровском районе – ул. И. Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

25 января (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
  • в Шевченковском районе – ул. Трудовая, 7-А.

26 января (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
  • в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т,
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
  • в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 3;
  • в Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

27 января (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т,
  • в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;
  • в Подольском районе – ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

28 января (суббота):

  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т,
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
  • в Днепровском районе – ул. А. Малышко;
  • в Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
  • в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
  • в Шевченковском районе – ул. Подвойского, 2-12.

29 января (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т
  • в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Печерском районе – ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
  • в Святошинском районе – б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
  • в Соломенском районе – ул. Ф. Эрнста, 14-А;
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
расписание, ярмарки, молоко, мясо
Источник:

"Сегодня"

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