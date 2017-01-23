Ярмарки в Киеве: где в городе будут торговать недорогими продуктами
Продукты будут продаваться во всех районах города
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
24 января (вторник):
- в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т,
- в Днепровском районе – ул. И. Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
25 января (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т
- в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- в Подольском районе – просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
- в Шевченковском районе – ул. Трудовая, 7-А.
26 января (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
- в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т,
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
- в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
- в Печерском районе – ул. Московская, 3;
- в Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
27 января (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т,
- в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
- в Оболонском районе – ул. Ф. Максименко, 14-18;
- в Печерском районе – пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;
- в Подольском районе – ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- в Соломенском – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
28 января (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т,
- в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
- в Днепровском районе – ул. А. Малышко;
- в Оболонском районе – ул. Иорданская 1-9;
- в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
- в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
- в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
- в Шевченковском районе – ул. Подвойского, 2-12.
29 января (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т
- в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Печерском районе – ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
- в Святошинском районе – б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
- в Соломенском районе – ул. Ф. Эрнста, 14-А;
- в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Комментарии