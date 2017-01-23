Ярмарки в Киеве: где в городе будут торговать недорогими продуктами http://www.segodnya.ua/img/article/7910/18_main.1485190737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/18_tn.1485190737.jpg 2017-01-23T18:57:38+02:00 Бизнес Продукты будут продаваться во всех районах города