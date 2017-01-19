Крещенские купания в Киеве: появилось видео с высоты птичьего полета (видео)

Несмотря на морозную погоду и рабочие будни, на берегу Днепра собралось довольно много людей

В столичном Гидропарке прошли крещенские купания, которые были засняты квадрокоптером. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале "Українських новин".

Несмотря на морозную погоду и рабочие будни, киевляне не постеснялись выйти на берег Днепра в Гидропарке и провели традиционный крещенский обряд с окунанием в ледяную воду.

Отметим, что сегодня в столице было около 5 градусов мороза, но речка полностью не замерзла и не нужно было пробивать прорубь для купаний.

Как сообщалось, в Одессе Крещение начали отмечать уже ночью, где на берег черного моря вышло множество людей для купаний. Пронизывающий ветер, штормовые волны и минусовая температура не помешали одесситам провести ритуал крещенского омовения на пляже Золотой Берег.

Также с самого утра в городе Днепр люди вышли скупаться в ледяной воде. Некоторые люди пришли окунуться в воду еще перед походом на работу, когда Монастырский остров накрыл туман.