Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Районы Киева Голосеевский
В Киеве чиновники попались на хищении бюджетных денег: полиция изъяла у фигурантов 6,7 миллионов гривен (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/29_main.1484843132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/29_tn.1484843132.jpg Голосеевский Должностные лица Голосеевской РГА реализовали схему хищения бюджетных средств при проведении конкурсных торгов

В Киеве чиновники попались на хищении бюджетных денег: полиция изъяла у фигурантов 6,7 миллионов гривен (фото)

Сегодня, 01:45

Должностные лица Голосеевской РГА реализовали схему хищения бюджетных средств при проведении конкурсных торгов

У правонарушителей изъяли 6,7 миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України
У правонарушителей изъяли 6,7 миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

В Киеве полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств должностными лицами Голосеевской районной государственной администрации. В результате обысков по месту жительства и работы фигурантов схемы правоохранители изъяли документы и более 6,7 миллионов гривен, сообщает в соцсети Департамент по защите экономики Нацполиции Украины.

16114137_1917603771805672_7182272171690910699_n

В Киеве полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств должностными лицами Голосеевской РГА. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

"Правоохранители установили, что во время проведения одним из управлений Голосеевской РГА и подконтрольным ей коммунальным предприятием конкурсных торгов, победителями становились так называемые "свои" коммерческие структуры. В соответствии с условиями заключенных договоров, эти организации проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района", – говорится в сообщении.

16114393_1917603705139012_66100771272649443_n

В результате обысков по месту жительства и работы фигурантов схемы правоохранители изъяли документы и более 6,7 миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

Как установили правоохранители, похищенные бюджетные средства конвертировались через фиктивную фирму. В ходе санкционированного обыска в управлении РДА, офисах коммерческих структур и по месту жительства их руководителей, правоохранители изъяли документацию и более 6,7 миллионов гривен.
полиция, правоохранители, рга, схема, хищение
Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: politeka.net

На взятке поймали двух полицейских-руководителей в Днепропетровской области

Вчера, 17:31

Вымогатели требовали 15 тысяч гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто

Происшествия и криминал

Следственный эксперимент по громкому делу. Фото И. Серов

В Княжичах провели следственный эксперимент

Вчера, 17:23

В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк

Происшествия

Нападавшего задержали

В Киеве мужчина напал с газовым баллончиком на продавца электронных сигарет

Вчера, 12:53

Злоумышленника помог задержать неравнодушный прохожий

Происшествия и криминал

Фото: соцсети

Кровавые разборки в Олевске: полиция установила более 30 участников перестрелки

Вчера, 11:26

У участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.