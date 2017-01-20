В Киеве чиновники попались на хищении бюджетных денег: полиция изъяла у фигурантов 6,7 миллионов гривен (фото)

В Киеве полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств должностными лицами Голосеевской районной государственной администрации. В результате обысков по месту жительства и работы фигурантов схемы правоохранители изъяли документы и более 6,7 миллионов гривен, сообщает в соцсети Департамент по защите экономики Нацполиции Украины.

В Киеве полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств должностными лицами Голосеевской РГА. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

"Правоохранители установили, что во время проведения одним из управлений Голосеевской РГА и подконтрольным ей коммунальным предприятием конкурсных торгов, победителями становились так называемые "свои" коммерческие структуры. В соответствии с условиями заключенных договоров, эти организации проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района", – говорится в сообщении.

В результате обысков по месту жительства и работы фигурантов схемы правоохранители изъяли документы и более 6,7 миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції України

Как установили правоохранители, похищенные бюджетные средства конвертировались через фиктивную фирму. В ходе санкционированного обыска в управлении РДА, офисах коммерческих структур и по месту жительства их руководителей, правоохранители изъяли документацию и более 6,7 миллионов гривен.