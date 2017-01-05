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В центре Киева подстрелили иностранца http://www.segodnya.ua/img/article/7858/17_main.1483630556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/17_tn.1483630556.jpg Печерский У парня ранены две ноги, его доставили в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают правонарушителя

В центре Киева подстрелили иностранца

Сегодня, 17:35

У парня ранены две ноги, его доставили в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают правонарушителя

Пострадал 25-летний парень. Фото: AFP
Пострадал 25-летний парень. Фото: AFP

В центре Киева неизвестный подстрелил иностранца.

25-летнего парня с огнестрельным ранением обеих ног госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В 22:44 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый парень. По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологическая служба и патрульные. Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника", – отмечают в полиции.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Правоохранители нашли три стреляные гильзы, их направили на экспертизу.

"Пострадавшего – 25-летнего иностранца, с огнестрельным ранением обеих ног госпитализировали. Правоохранители смогут опросить мужчину, только когда получат разрешение от врачей. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины", – добавляют правоохранители.

Сейчас стрелявшего разыскивают. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, в Запорожской области мужчина стрелял в сотрудников полиции охраны, которые прибыли к многоэтажному дому по вызову.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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