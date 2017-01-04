Скандал с "театром-крематорием" на Андреевском набирает обороты: что говорят активисты и власти

Скандал с новым зданием Театра на Подоле, построенным на Андреевском спуске, не утихает. Новый фасад стал камнем преткновения для столичных чиновников, сотрудников театра и меценатов на пути к открытию театра весной 2017 года. Общественность разделилась на два лагеря – одни выступают за новый облик здания, радуясь, что на уникальной исторической улице – Андреевском спуске – появилось строение, которое отображает веяния XXI века. Другие жителя и гости Киева шокированы: по их мнению, громоздкое здание не вписывается в архитектурный стиль Андреевского спуска. Именно активисты, выступающие против того, чтобы Театр на Подоле выглядел именно так, создали петицию о сносе фасада, которая набрала необходимые голоса для того, чтобы городские власти ее рассмотрели.

Публичное обсуждение

Новый фасад Театра на Подоле общественности показали 29 ноября 2016 года. Еще до этого представители общественной организации "Громада Андреевского спуска" забили тревогу, чем и привлекли внимание к постройке. Активисты утверждают – здание не только портит Андреевский спуск, который, к слову, является памяткой градостроения национального значения, но и было построено с нарушением действующего законодательства Украины, строительных норм и без обсуждения с общественностью. В КМДА отвечают – для того, чтобы определить, что было нарушено при строительстве нужна соответствующая экспертиза.

Требования общественной организации "Громада Андреевского спуска". Фото: facebook.com/groups/andriivskyi.descent

В конце декабря 2016-го Департамент градостроительства и архитектуры провел публичные обсуждения скандального строительства. На встречу пришли порядка ста человек. Впрочем, по сути, обсудить проблему не вышло – представители ГО "Громада Андреевского спуска" выдвинули свои требования – прежде чем общественность начнет обсуждать здание и его будущее, необходимо остановить строительство.

"Мы требуем немедленно прекратить любые работы на объекте. Далее привести здание в соответствие с требованием действующего законодательства и привлечь к ответственности тех лиц, которые нарушают законодательство по охране памяток", – заявила общественный активист, экс-депутат Киевсовета Елена Ескина.

По словам активистов, горвласти это требование выполнить отказались, поэтому активисты покинули встречу. Впрочем, как утверждает руководитель департамента градостроительства и архитектуры КГГА и главного архитектора города Киева Александра Свистунова, остановить строительство было бы правильно, но для того, чтобы это сделать, необходимы основания – распоряжение, экспертиза и т.д.

"Уместнее, однозначно (приостановить строительство – Авт.). И мы с вами понимаем, что сложилась такая ситуация, что, для того, чтобы остановить, должны быть рычаги. Нам нужно понимать, каким образом мы должны прийти и сказать: "Стоп, сегодня мы ничего не делаем". На каких основаниях?", – говорит он.

Вид на театр с высоты птичьего полета. Видео: Youtube/vnebo.com.ua

Несмотря на демарш, обсуждение продолжалось еще порядка трех часов. Впрочем, к решению проблемной ситуации общественность оно приблизило лишь буквально на полшага: городские власти решили создать рабочую группу, в которую должны войти представители позиций разных сторон. В планах – проведение экспертизы относительно нарушений действующего законодательства и наработка вариантов выхода из конфликта.

О возврате строительства в законное поле твердит и предыдущий автор проекта Виталий Юдин. Его проект был утвержден еще в 1996 году, а здание построено на 80%. Однако, несмотря на то, что тогда строительство театра, по словам Юдина, было согласовано со всеми инстанциями, оно так и не было достроено. Впрочем, он так и не знает почему. Кроме того, Юдин отмечает, что Олег Дроздов, новый архитектор театра, по закону должен был согласовать проект с ним, однако этого так и не произошло.

Тем временем, сотрудники театра современным зданием довольны. Однако, по словам художественного руководителя Виталия Малахова, они готовы принять любое решение относительно его будущего.

"Если будет решено снести этот театр – значит сносим", – печально констатирует он.

Что дальше?

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко подписал поручение, предусматривающее создание "дорожней карты" по Театру на Подоле, утверждает руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

"До середины января будем создавать рабочую группу, которая должна наработать механизм публичного осуждения с широкими кругами общественности с привлечением профессионального сообщества относительно следующего ряда вопросов: градостроительное законодательство и законодательство относительно охраны памяток; формальное и неформальное планирование в городе; дискурс относительно нового строительства в исторической среде: риски, преимущества; судьба Андреевского спуска; театральная культура в городе; способы участия общественности в проектах городского развития (украинский и заграничный опыт); меценатство и т.д. (круг тем должен быть уточнен рабочей группой)", – написал Бондаренко.

По словам чиновника, до апреля должна быть проведена независимая техническая экспертиза относительно возможного нарушения законодательства при реконструкции здания на Подоле, а до мая рабочая группа должна сформировать рекомендации Архитектурно-градостроительному совету и главному архитектору Киева относительно театра.

"До мая мы должны начать дискуссию относительно судьбы Андреевского спуска для того, чтобы избежать будущих конфликтных ситуаций, начать разработку стратегического документа относительно будущего развития улицы Андреевский спуск", – сообщил Бондаренко.

Борьба петиций и краски

Стоит отметить, что одним из козырей в рукаве выступающих против вида нового фасада Театра на Подоле стала петиция о его сносе, которая собрала более 10 тысяч голосов, поэтому должна быть рассмотрена городскими властями. В ответ ей была создана другая петиция, призывающая не допустить изменений нового фасада театра. Ее автор Василий Шульга утверждает, что "это достойный проект современного города". Впрочем, вторая петиция на момент публикации материала набрала чуть менее 2,5 тысяч голосов при необходимых 10.

Тем временем, активисты, выступающие против нового фасада театра, в новогоднюю ночь принесли под здание похоронный венок с черной лентой и надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017".

Активисты принесли под театр венок. Фото: facebook.com/groups/andriivskyi.descent

Кроме того, приложить руку к фасаду театра успели и вандалы – недавно на нем появилось пятно от черной краски.

На фасаде театра появилось черное пятно. Фото: facebook.com/groups/andriivskyi.descent

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