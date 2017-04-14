В Киеве скоро начнется реконструкция Контрактовой площади и ул.Сагайдачного – Кличко

Сегодня, 20:38

По словам мэра, часть МАФов будет перенесена, на площади обустроена зеленая зона

Контрактовая площадь. Фото: uklon.com.ua
Контрактовая площадь. Фото: uklon.com.ua

В ближайшее время в Киеве начнется реконструкция Контрактовой площади и ул.Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, цель столичной власти – постепенно превратить Контрактовую площадь в пешеходную зону и сделать ее местом отдыха, а не торговли. "На Подоле большое количество исторических зданий, и нам нужно сделать из него туристическую Мекку. Мы сейчас разрабатываем концепцию и в ближайшее время начнем претворять ее в жизнь и перекрывать улицы. Таким образом обустраивают многие туристические исторические зоны во всем мире. Мы учитываем этот позитивный опыт других стран и городов. Наша цель – сделать Контрактовую площадь туристической жемчужиной, зоной отдыха, а не торговли", – сказал Кличко в эфире телеканала "Киев".

По словам мэра, часть МАФов будет перенесена, на площади обустроена зеленая зона.

Обустройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Сначала в районе Контрактовой пл. введут новую временную схему дорожного движения. Второй этап – реконструкция прилегающих к площади улиц – Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и других. Третья очередь – собственно реконструкция площади. На четвертом этапе будет создан пересадочный узел общественного транспорта.
реконструкция, Кличко, сагайдачного, контрактовая площадь, обустройство
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

«Битва за Днепр». Экспозицию реконструируют впервые за сорок лет. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре за 8 млн грн реконструируют крупнейшую в стране диораму "Битва за Днепр"

12 Апреля, 22:19

В экспозицию планируют добавить современные звуковые спецэффекты и особые световые маркеры, а хронику описываемых событий будет передавать интерактивная карта

Люди

Кличко с послом Японии высадили сакуры возле Национальной оперы

11 Апреля, 23:02

По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Украиной посольство начинает кампанию по высадке деревьев сакуры по всей стране

Власть

Подол в Киеве

Киевлянам обещают пеший Подол

10 Апреля, 09:26

Намерены горвласти в ближайшее время взяться и за реконструкцию площади

Коммуналка

Реконструкция Контрактовой площади: что уберут и что появится

7 Апреля, 18:23

Первый этап обустройства обещают провести к Евровидению

Одесса

Арка. Вокруг старинного сооружения запланировали пешеходную зону. Фото: wikimapia.org

Реконструкция Одессы: какие обновления ждут город

6 Апреля, 06:48

На месте уборной построят центр для детей, а в парке имени Шевченко появится ресторан

Украина

Единственный правильный для Кличко вариант - не допустить остановки метро - Сазонов

30 Марта, 14:45

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования