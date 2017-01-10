Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Важные темы Метро в Киеве
Киевское метро в цифрах: самые загруженные станции и линии http://www.segodnya.ua/img/article/7868/31_main.1484045223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/31_tn.1484045223.jpg Метро в Киеве Меньше всего пассажиров пользуется станцией "Днепр"  

Киевское метро в цифрах: самые загруженные станции и линии

Сегодня, 12:46

Меньше всего пассажиров пользуется станцией "Днепр"

 

Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн. пассажиров
Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн. пассажиров. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

За прошлый год столичная подземка перевезла почти 485 миллионов пассажиров.

Наиболее востребованной в 2016 году уже традиционно стала станция "Лесная". За год ей воспользовалось более 21 млн. киевлян и гостей столицы. Наименьшим спросом на Святошинско-Броварской линии пользуется станция "Днепр". Она приняла миллион пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 201 млн. человек.

Второй по загруженности остается Куреневско-Красноармейская линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 169 млн. пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 16 млн. в год), минимальный – "Почтовая площадь" (почти 4 млн.).

Сырецко-Печерской линией воспользовалось почти 115 млн. киевлян и гостей столицы. Больше всего перевезла станция "Лукьяновская" (более 14 млн.), меньше всего – "Красный хутор" (1,6 млн.).

Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн. пассажиров, что на 1,1 млн. меньше, чем в 2015 году. Среднесуточный пассажиропоток составил 1,3 млн. пассажиров.
метро, метрополитен, станции, станция, пассажиропоток, подземка, киевское метро
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

В метро Киева жетоны хотят полностью заменить на карточки. Фото: facebook.com/kyivmetro

Метро в Киеве начинает эксперимент по отказу от жетонов

16 Декабря 2016, 08:54

Первой "подопытной" станцией стал "Политехнический институт"

Метро в Киеве

<p>За полгода столичным метро воспользовались 236 млн пассажиров</p>

В киевском метро стали ездить реже

18 Июля 2016, 17:19

Самой популярной остается «красная» линия  

Транспорт

Так "Левобережная" выглядит сейчас. Фото: Википедия

В Киеве обновят станцию метро "Левобережная"

6 Января, 15:12

На станции появится современная система навигации и подвесной потолок

Транспорт

В метро станет меньше турникетов для жетонов

В киевском метро стало меньше турникетов, принимающих жетоны: горожане возмущены

3 Октября 2016, 13:09

Жители города не всегда могут разобраться, как пользоваться карточками

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.