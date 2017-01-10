Киевское метро в цифрах: самые загруженные станции и линии

За прошлый год столичная подземка перевезла почти 485 миллионов пассажиров.

Наиболее востребованной в 2016 году уже традиционно стала станция "Лесная". За год ей воспользовалось более 21 млн. киевлян и гостей столицы. Наименьшим спросом на Святошинско-Броварской линии пользуется станция "Днепр". Она приняла миллион пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 201 млн. человек.

Второй по загруженности остается Куреневско-Красноармейская линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 169 млн. пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 16 млн. в год), минимальный – "Почтовая площадь" (почти 4 млн.).

Сырецко-Печерской линией воспользовалось почти 115 млн. киевлян и гостей столицы. Больше всего перевезла станция "Лукьяновская" (более 14 млн.), меньше всего – "Красный хутор" (1,6 млн.).

Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн. пассажиров, что на 1,1 млн. меньше, чем в 2015 году. Среднесуточный пассажиропоток составил 1,3 млн. пассажиров.