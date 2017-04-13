Метро в Киеве — под угрозой, ресурсов осталось на месяц

Из-за заблокированных решением суда счетов Киевского метрополитена ресурсов подземки хватит всего на месяц. Об этом вчера заявил директор департамента транспорта КГГА Сергей Майзель.

"Метро работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца. Работникам нужно выплачивать зарплату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который требует затрат. Мэр и департамент транспорта делают все для того, чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации", — сказал Майзель.

"Метрополитен, конечно же, не остановится. Но у нас арестованы счета по делу с лизинговой компанией, которая требует выплатить им компенсацию в 2 млрд грн по тендерам 2009 года. Ситуация сложная. Мы не можем покупать запчасти для проведения капремонтов, выплачивать зарплату. Рассчитываем только на поддержку мэра и Киеврады. Мы подали кассационную жалобу на решения Апелляционного суда и ждем заседания, но оно пока не назначено. Будем делать все, чтобы метро работало в нормальном режиме", — пояснили "Сегодня" в подземке.