На Крещение на станции "Гидропарк" киевского метро будет работать второй выход
Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00
На Крещение на станции метро "Гидропарк" в Киеве будет работать дополнительный вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Второй выход будет открыт для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции во время празднования Крещения.
Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 – в обычном режиме.
Напомним, в ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление. Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь.
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