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На Крещение на станции "Гидропарк" киевского метро будет работать второй выход http://www.segodnya.ua/img/article/7892/85_main.1484727414.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/85_tn.1484727414.jpg Метро в Киеве Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00  

На Крещение на станции "Гидропарк" киевского метро будет работать второй выход

Сегодня, 10:15

Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00

 

В Гидропарке будут праздновать Крещение
В Гидропарке будут праздновать Крещение. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На Крещение на станции метро "Гидропарк" в Киеве будет работать дополнительный вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Второй выход будет открыт для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции во время празднования Крещения.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 – в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление. Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь.
метро, выход, Крещение, гидропарк, вестибюль
Источник:

"Сегодня"

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