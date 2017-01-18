На Крещение на станции "Гидропарк" киевского метро будет работать второй выход

Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00

На Крещение на станции метро "Гидропарк" в Киеве будет работать дополнительный вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Второй выход будет открыт для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции во время празднования Крещения.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 – в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление. Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь.