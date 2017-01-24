Поезда киевского метро не станут ходить реже – пресс-служба

Некоторые СМИ вчера сообщили о подорожании электроэнергии в столичной подземке. Это якобы станет причиной для сокращения расходов на электроэнергию в 2017 году. В сообщении говорилось, что из-за этого изменится график движения поездов метрополитена.

В столичной подземке признают, что электроэнергия действительно подорожала в три раза, но на интервалах движения поездов это никак не скажется.

"Электроэнергия действительно подорожала в три раза, но пока у нас нет информации, скажется ли это на тарифах за проезд в метрополитене. Но интервалы движения поездов на линиях точно не изменятся. У нас есть традиционные изменения в графиках движения поездов: зимний и летний периоды. На осень мы сокращаем интервал между поездами на 20-30 секунд, поскольку большой пассажиропоток, а на лето делаем интервалы длиннее, поскольку снимаем вагоны на ремонт, пока большинство киевлян отдыхают и пассажиропоток небольшой. Об этих изменениях в графиках работы метрополитена мы регулярно информируем горожан и гостей столицы", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.