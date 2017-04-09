Проезд в киевском метро не подорожает

Сегодня, 07:13

Речь о повышении тарифов на проезд в метрополитене сейчас вообще не идет – начальник метро

Вопрос о повышении тарифа сейчас вообще не стоит
Вопрос о повышении тарифа сейчас вообще не стоит. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В столице опять заговорили о возможном подорожании стоимости проезда в метрополитене до конца этого года. Об этом сообщили несколько интернет-ресурсов, ссылаясь на замначальника киевского метро Дмитрия Пеклуна. Основной аргумент — подорожавшая в разы электроэнергия, постоянно дорожающие комплектующие, расходные материалы, индексация и рост зарплат.

"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная — инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена — строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", — говорит Пеклун. Иными словами, на две гривни, поскольку сейчас одна поездка в метро стоит 4 грн.

В то же время начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский заверил "Сегодня", что его коллегу неправильно поняли. "Вопрос о повышении тарифа сейчас вообще не стоит. Речь шла, скорее всего, о том, что существенно подорожала электроэнергия, и мы работаем с экономически не обоснованными тарифами. Но речь о повышении тарифов на проезд в метрополитене сейчас вообще не идет", — сообщил нам Брагинский.

Напомним, ранее в КГГА отмечали, что в этом году подорожание проезда в метро возможно, но не раньше осени 2017 года.
метро, проверка, электроэнергия, проезд, индексация
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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