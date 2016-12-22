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В Киеве на станции метро "Лесная" ремонтируют эскалаторы http://www.segodnya.ua/img/article/7820/10_main.1482406023.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/10_tn.1482406023.jpg Метро в Киеве В утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор

В Киеве на станции метро "Лесная" ремонтируют эскалаторы

Сегодня, 13:26

В утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор

Эскалатор отремонтируют
Эскалатор отремонтируют. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С 21:00 21 декабря до 22:00 27 января в вестибюле №2 (восточный) станции метро "Лесная" будет проводиться последовательный ремонт эскалаторов.

В указанный период в утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор.

Во избежание неудобств метрополитен предлагает пользоваться другим вестибюлем станции.

Напомним, осенью эскалатор на метро "Лесная" уже ремонтировали.
метро, ремонт, метрополитен, эскалатор, лесная, подъем
Источник:

"Сегодня"

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