В Киеве на станции метро "Лесная" ремонтируют эскалаторы
В утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор
С 21:00 21 декабря до 22:00 27 января в вестибюле №2 (восточный) станции метро "Лесная" будет проводиться последовательный ремонт эскалаторов.
В указанный период в утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор.
Во избежание неудобств метрополитен предлагает пользоваться другим вестибюлем станции.
Напомним, осенью эскалатор на метро "Лесная" уже ремонтировали.
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