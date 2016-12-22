В Киеве на станции метро "Лесная" ремонтируют эскалаторы

В утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор

С 21:00 21 декабря до 22:00 27 января в вестибюле №2 (восточный) станции метро "Лесная" будет проводиться последовательный ремонт эскалаторов.

В указанный период в утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор.

Во избежание неудобств метрополитен предлагает пользоваться другим вестибюлем станции.

Напомним, осенью эскалатор на метро "Лесная" уже ремонтировали.