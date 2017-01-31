В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" произошел сбой в электроснабжении

На станции киевского метро "Майдан Незалежности" произошел сбой в электроснабжении. Из-за этого на станции не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами. Оплатить проезд можно только наличными, покупая жетоны.

"Сбой в электроснабжении произошел 30-40 минут назад. Турникеты не работают, мы просим пассажиров оплатить за проезд наличными или перейти на станцию "Крещатик", где все оборудование работает в обычном режиме", – сообщили нам в пресс-службе Киевского метрополитена. Там добавляют, что сбой в электроснабжении никак не повлиял на движение поездов и работуэскалаторов. Устранить поломку аварийная бригада обещает за полчаса-час.