В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" произошел сбой в электроснабжении

Сегодня, 13:06

Не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами

 

На Майдане не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами
На Майдане не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На станции киевского метро "Майдан Незалежности" произошел сбой в электроснабжении. Из-за этого на станции не работают турникеты для оплаты проезда бесконтактными картами. Оплатить проезд можно только наличными, покупая жетоны.

"Сбой в электроснабжении произошел 30-40 минут назад. Турникеты не работают, мы просим пассажиров оплатить за проезд наличными или перейти на станцию "Крещатик", где все оборудование работает в обычном режиме", – сообщили нам в пресс-службе Киевского метрополитена. Там добавляют, что сбой в электроснабжении никак не повлиял на движение поездов и работуэскалаторов. Устранить поломку аварийная бригада обещает за полчаса-час.
Майдан, проезд, турникеты, жетоны, движение поездов, оборудование, майдан незалежности
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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