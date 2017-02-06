В Киеве очистили от МАФов еще одну станцию метро

Борьба с незаконными конструкциями уже на финальной стадии

Коммунальные службы начали демонтаж незаконных сооружений в переходе станции метро "Олимпийская". Об этом сообщило сегодня, 6-го февраля, КП "Киевский метрополитен" в своем Facebook.

В целом уже убрано около 90% незаконных сооружений, нарушающих правила пожарной безопасности в метро, сообщают представители столичной подземки. В то же время киевлян просят сообщать о случаях стихийной торговли дежурным правоохранителям, не покупать с рук и не жертвовать деньги в метро.