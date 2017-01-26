В Киеве пассажиры метро вытащили застрявшего между вагоном и перроном парня

В Киеве пьяный парень застрял в проеме между вагоном метро и перроном. Об этом случае в Facebook написала киевлянка Екатерина Макаревич.

По ее словам, инцидент произошел во вторник вечером на станции "Нивки", где девушка находилась с подругой.

"Подруга вдруг охает, я оборачиваюсь и вижу, как на перроне у вагона лицом вниз лежит парень. Его ноги застряли в проеме между вагоном и перроном. Видимо, нога соскользнула, когда он заходил в вагон. Мы подбегаем. Лежащий парень не двигается, но глаза открыты. Пытаемся выяснить у него, может ли он пошевелить застрявшей ногой. Вначале он не реагирует, но потом произносит что-то невнятное. Выясняется, что он пьяный", – написала киевлянка.

Машинист не мог сдвинуть поезд, чтобы освободить парня. Тогда сидящие в вагоне пассажиры вышли на платформу и вместе начали раскачивать вагон.

В процессе раскачки вагона ноги парня удалось вытащить. "Послышались аплодисменты рядом стоящих женщин за то, что неизвестные друг другу мужчины объединили усилия, чтобы помочь тоже неизвестному им человеку. Пусть и пьяному. Парень сидел на перроне, порывался встать, его сажали обратно, чтобы он пока выдохнул. А потом перенесли на скамейку", – добавила девушка.