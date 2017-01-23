В киевском метро изменится график движения поездов

Расходы метрополитена на электроэнергию вырастут почти в три раза

Для сокращения расходов на электроэнергию в 2017 году Киевский метрополитен планирует оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети для работы поездов в непиковые часы.

Расходы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на оплату электроэнергии, согласно финансовому плану компании на 2017 год, в текущем году увеличатся в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом – до 607,9 миллиона гривень. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Расходы на электроэнергию в 2016 году составили 220,1 миллиона гривень… Проектом финансового плана предприятия на 2017 год предусмотрено потребление электроэнергии на сумму 607,9 миллиона гривень", – говорится в сообщении. Также сообщается, что в 2016 году компания увеличила расходы на электроэнергию по сравнению с 2015 годом на 60,3% – до 220,1 миллиона гривень.

По информации компании, на сегодняшний день доля расходов на электроэнергию в общем балансе расходов компании составляет 27%. По данным пресс-службы, в 2016 году для компании использовались следующие тарифы на электроэнергию (с НДС): с 1 января – 78,9 копейки/кВт-ч, с 1 марта – 99 копеек/кВт-ч, с 1 сентября – 1,29 гривни/кВт-ч. Прогнозный тариф для компании на 2017 год закладывается в 2 раза больше последнего значения – 2,7 гривни/кВт-ч.

Согласно сообщению, для сокращения расходов на электроэнергию в 2017 году "Киевский метрополитен" планирует оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети для работы поездов в непиковые часы, использовать рациональные режимы курсирования поездов, вести ежесуточный автоматизированный учет электроэнергии, использовать энергосберегающие осветительные приборы, модернизировать вагоны для внедрения асинхронного тягового привода и регулировать работу систем отопления в зависимости от погодных условий.

"Ожидаемый экономический эффект от внедрения вышеперечисленных мер в 2017 году составит 10,7 миллиона гривень (1,8% от прогнозируемых расходов на электроэнергию – ред.)", – сообщили в пресс-службе.