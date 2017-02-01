В конце года в Киеве начнется строительство метро на Виноградарь – Кличко

Сегодня, 13:38

Строительство двух станций подземки ориентировочно обойдется в 5 млрд грн

По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метро
По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метро. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая". Эти две станции будут продолжением тоннеля до Ветряных гор.

"По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что сейчас осуществляется разработка проекта строительства и необходимые экспертизы.

Строительство двух станций метрополитена ориентировочно будет стоить 5 млрд грн.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Кличко подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Напомним, в этом году, согласно утвержденной программе социально-экономического развития Киева на 2017 год, на строительство метро на жилой массив "Виноградарь" предусмотрено 20 млн грн, столько же заложено на строительство участка от "Академгородка" до новой станции "Новобеличи". Еще 4 млн грн пойдет на реконструкцию системы автоматической пожарной сигнализации на объектах метрополитена.
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Источник:

"Сегодня"

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