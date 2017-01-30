Как в Киевском зоопарке отметили День рождения львов (видео)

Праздник львов – в столичном зоопарке! Отгуляли день рождения сразу четырех крупных кошек.

Последние минуты до начала празднования львы прогуливаются по внутреннему вольеру. День рождения отмечают сразу четыре большие кошки.

"Всем восемь. Они к нам из Калининграда приехали в 2009 году, маленькими еще, и росли уже в наших зоопарковских условиях", – рассказывает Игорь Довгий, заведующий отделом хищных животных Киевского зоопарка.

Чтобы хищники почувствовали себя охотниками, мясо для них заворачивают в самодельные игрушки и пропитывают специфическим запахом. А тогда уже развешивают "добычу" на улице.

Даже праздничный обед у львов происходит по строгой иерархией. Первой полакомилась глава прайда Кристина. Теперь очередь самца Геркулеса.

В этом животном сообществе "царь зверей" – всего лишь на второй позиции – после львиц. Ведь в дикой природе охотятся именно они. Самец же охраняет прайд от врагов. В условиях зоопарка такая необходимость исчезла.

"Она снимала мешки, влезала на ту платформу, которая качается, которая опасно выглядит для нее. Поэтому она, как бы, проявляет естественное поведение самая первая", – говорит Сергей Харьков, заместитель генерального директора Киевского зоопарка.

Львы могут питаться всего раз в неделю. Но при этом съедают до тридцати килограммов мяса.

"Мы воспроизводим почти природные условия, едят они каждый день или через день, но в день, в среднем, съедают 5-7 килограммов настоящего хорошего мяса", – говорит Сергей Харьков.

И даже морозная украинская зима не пугает хищников, ведь они легко выдерживают температуру до минус пятнадцати градусов и охотно гуляют на улице.