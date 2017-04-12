Киевский зоопарк весной: слон занимается "фитнесом" и научился подавать ножку, а бегемотиха выросла в два раза

Через полторы недели (22 апреля) в столичном зоопарке официально стартует летний сезон, хотя многих животных уже сейчас можно увидеть и сфотографировать на первых прогулках. Сотрудники зоопарка вовсю ремонтируют и красят вольеры, а публике хотят впервые показать юную бегемотиху Биги.

Животные и птицы зоопарка уже гуляют на свежем воздухе. Позавчера вышел даже долгожитель зоопарка 43-летний горилла Тони. Он задумчиво гулял по своему острову и грелся на солнышке.

Пеликанов сейчас экспонируют вместе с фламинго и утками, а пруды зоопарка наполняют свежей водой. Также можно увидеть большую и яркую птицу калао (семейства птиц-носорогов), похожую на попугая.

С наступлением тепла посетители смогут увидеть бегемотиху Биги. Напомним, она приехала в зоопарк в августе прошлого года. Животное пережило период адаптации на новом месте, но демонстрировать ее зимой было невозможно. Сейчас она начала выходить на улицу из зимнего вольера.

"Буквально позавчера Биги вышла в люди, понюхала свежий воздух и вдоволь погуляла по вольеру. Она уже освоилась и теперь, когда слышит голоса людей и детей, не убегает к себе в укрытие. Теперь она живо интересуется тем, что происходит вокруг. В течение 2—3 недель ее вольер будет полностью переоборудован под ее летнее экспонирование: очистим водоем для купания, положим новые колоды для игр. Она будет находиться в тропическом мини-лесу, в своей зоне комфорта", — говорят в зоопарке.

Постоянно ее можно будет видеть, когда установится среднесуточная температура до +17. Биги уже знает все команды киперов и здорово откормилась, став в два раза больше, чем была до приезда в Киев.

А слон Хорас уже каждый день выходит в летний вольер, как на работу. В последнее время он, видимо, возомнил себя Сизифом… В его вольере сотрудники положили большой камень, и он забавляется тем, что вытаскивает его из своего бассейна. Потом толкает его обратно в воду, а потом снова при помощи хобота выкатывает на поверхность.

"Для Хораса это своеобразный слонофитнес. Мы специально не убираем камень (весом под 30 кг), он для него в радость. Через 2—3 недели, после тендерных процедур, мы за счет старого вольера, где жил носорог увеличим "жилплощадь" Хораса на 20—25%. На этой территории создадим для слона настоящую фитнес-зону. Положим один большой камень, чтобы он мог о него чесаться, вкопаем пару бревен, чтобы он мог ими играться", — рассказывает "Сегодня" директор зоопарка Кирилл Трантин.

Он добавляет, что запланированная масштабная реконструкция зоопарка начнется не раньше июня. "Пока не будут соблюдены все требования по содержанию животных, работы по реконструкции зоопарка начинать мы не будем", — говорит Трантин.