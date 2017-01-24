Ботсад Фомина в Киеве оккупировала омела (фото)

Киевляне жалуются на засилье в ботаническом саду имени Фомина (на бульваре Шевченко) омелы, с которой никто не борется. "Удалось вырваться в ботанический сад им. А.В. Фомина, что при Госуниверситете. Каждое второе дерево поражено омелой. Практически, сад погиб. Кормушки тоже пустые. Стакана принесенных семечек хватило синичкам на одну минуту. Ну, если городская управа приобретает на зиму хотя бы соль для посыпания только проезжей части, чтобы можно было проехать самим, любимым, то могла бы столько же заказать и семечек для пичужек. А, впрочем, какое им дело до выживания птичек, если вся жизнь "слуг народа" заточена либо на траст – слепой, либо на офшор – глухой", – написала нам киевлянка Лилия Петровна.

В ботсаду проблему с омелой признают, но говорят, что на борьбу с ней нет денег. "Проблемы с омелой есть. Это растение-паразит растет не на каждом втором дереве ботсада, но 30-40% деревьев от нее страдает. Мы три года назад срезали омелу и заплатили за предоставленные услуги альпинистам, которые ее срезали, 86 тысяч гривен. Но, увы, жаловаться на нее – одно, а разбираться в биологии – совсем другой вопрос… Эта проблема требует комплексного вмешательства, омелу просто так не одолеть. У нас сейчас нет средств даже на ремонт дорожек в ботсаду, что уже говорить об омеле. Проблема сложная и очень дорогостоящая. Но я в этом глобальной проблемы не вижу", – сообщил "Сегодня" директор ботанического сада имени Фомина Александр Сенчило.

По его словам, реликтовые растения ботсада от омелы не пострадают, они под отдельным надзором и к тому же не поддаются влиянию омелы. Больше всего от растения-паразита страдают тополя, клены, акации. А по поводу голодных птичек директор уверяет, что киевляне сами их подкармливают и это замечательно, что доброжелательных людей так много в городе. "Мы не обязаны заботиться о птицах, мы же ботанический сад, а не зоопарк. А киевляне их активно кормят, и поэтому у нас их так много. Птицы у нас живут лучше, чем растения", – говорит директор ботсада.