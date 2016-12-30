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Что делать, если квартиру затопили соседи

Сегодня, 04:58

Хозяева затопленной квартиры могут обратиться суд

 

Затопленная квартира. Фото: samaranedra.ru
Затопленная квартира. Фото: samaranedra.ru

Киевляне интересуются, как получить компенсацию за затопленную квартиру.

"Нас затопили соседи сверху. Там проживает семья, которая арендует квартиру. Они уверяют, что ЧП произошло из-за некачественного шланга у унитаза, который установил владелец квартиры. Куда нам обращаться, чтобы получить компенсацию?" — спрашивает Инна Гудзь.

"В первую очередь нужно обращаться к балансодержателю, то есть в жэк или ОСМД с заявлением о затоплении жилья. Тогда профильные специалисты обследуют квартиру и составляют дефектный акт, в котором указывается, какие именно убытки нанес сосед (с указанием номера квартиры и данными ее владельца), и, конечно же, укажут причину затопления. На основании дефектного акта хозяева затопленной квартиры могут обратиться суд, чтобы разрешить данную проблему. Но если соседи самостоятельно могут решить вопрос компенсации, то в суд обращаться не обязательно. Что касается вопроса, кто должен выплачивать компенсацию, то владелец квартиры и арендатор должны выяснить самостоятельно, на основании условий подписанного договора об аренде жилья, или они могут решить данную проблему в судебном порядке", – рассказала Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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