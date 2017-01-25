Что делать, если в Киеве не доставляют платежки

Уже почти полгода жильцы домов №5 и №9 на улице Бударина получают платежки с опозданием, иногда даже задерживают более чем на месяц. Из-за этого жильцы не могут заплатить за "коммуналку" вовремя, жалуются киевляне.

"Мы выясним, по каким причинам задерживают платежки по ул. Бударина, 5 и 9. Впрочем, ответственный за доставку квитанций жильцам домов — балансодержатель, то есть жэк или ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома). В случае задержки доставки квитанций в первую очередь нужно обратиться к ним. Кроме того, в таких случаях жители столицы могут обратиться в Центр коммунального сервиса (в Святошинском районе он находится на бульваре Вернадского, 63-а). Там же можно сразу оплатить квитанции, поскольку у них есть все необходимые данные. Кстати, для тех, у кого есть "Карточка киевлянина", платеж будет без комиссии", – объясняет Андрей Щербина, первый замдиректора КП "ГИВЦ".

Также оплатить счета можно онлайн на сайте ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и внести все необходимые данные, а также вписать показатели счетчиков. Вся информация о платежах хранится на сайте и при необходимости в любое время ее можно поднять.