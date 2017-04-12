Долг Киева за электроэнергию приблизился к миллиарду гривен

Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ОАО "Киевэнерго" на 1 апреля 2017 составил 939,6 млн грн. В марте он увеличился на 13,5 млн грн.

Наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией в марте продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население и государственный бюджет – по компенсации льгот и субсидий. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 74,1 млн грн до 816,5 млн грн.

Так, предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам марта нарастили долги за электроэнергию на 9,3 млн грн до 370,8 млн грн. Крупнейший должник ОАО "АК "Киевводоканал "увеличил сумму долга до 144,7 млн грн с 121,4 млн грн.

Задолженность за потребленную электрическую энергию КП "Киевский метрополитен" на 1 апреля 2017 составила 35,7 млн грн. Метрополитен просрочил срок оплаты за потребленную электроэнергию за март и на 12 апреля обязательства перед "Киевэнерго" не выполнил. Дальнейшие расчеты предприятия с энергокомпанией под угрозой – счета метрополитена арестованы ОГИС.

Население Киева в течение марта 2017 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго на 26,8 млн грн – до 347,5 млн грн. Рост задолженности зафиксирован по всем районам столицы.

Крупнейшими должниками за электроэнергию перед "Киевэнерго" остаются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность на 1 апреля 2017 составляла 51,7 млн грн, 38,8 млн грн и 38,6 млн грн соответственно.

"Киевэнерго" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги и не накапливать долги за электроэнергию. Ведь от этого зависит обеспечение столицы необходимыми объемами электроэнергии, а также своевременность и оперативность ремонтных работ в случае аварийных ситуаций.

Согласно законодательству, всю произведенную электроэнергию компания обязана продавать в оптовый рынок электроэнергии, а затем закупать на нем необходимое количество для нужд потребителей. Оператором этого рынка является ГП "Энергорынок", через который осуществляются все расчеты. Алгоритм расчетов утверждает НКРЭКУ.