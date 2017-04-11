Фонтаны в Киеве начали активно готовить к лету

Вчера, 09:37

После сезона в фонтанах находят монеты, старые ключи, зажигалки и пуговицы

Старички. Фонтаны, которым уже 117 лет, запустят в работу до мая. Фото: КО «Киевзеленстрой»
Старички. Фонтаны, которым уже 117 лет, запустят в работу до мая. Фото: КО «Киевзеленстрой»

Коммунальщики начали активную подготовку 25 фонтанов, которые находятся в столичных парках и скверах, к летнему сезону. Среди "старичков" — и легендарные фонтаны Термена, которые работают в столице с 1900 года и размещены в Мариинском парке, Золотоворотском сквере и возле театра имени Франко.

"Сейчас специалисты прочищают форсунки фонтанов, после чего каждый из них протестируют. Мы обработаем чаши фонтанов спецсредством, поменяем в них воду, подкрасим старинные детали и будем готовы их запустить в работу с 24 апреля до 1 мая. Согласно распоряжению КГГА, в этот день должны заработать все фонтаны, в том числе и в городских парках", — сообщили нам в КО "Киевзеленстрой".

Рабочие добавляют, что после сезона в фонтанах находят много монет, которые гости столицы бросают на память, чтобы еще раз вернуться в Киев. Находят также старые ключи, зажигалки, пуговицы, которые теряют люди в период с осени до весны, когда водные объекты в парках не работают.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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