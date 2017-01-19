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Где в Киеве сейчас ремонтируют дороги http://www.segodnya.ua/img/article/7899/32_main.1484842959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/32_tn.1484842959.jpg Коммуналка За два дня дорожники восстановили около 800 кв. м дорожного покрытия

Где в Киеве сейчас ремонтируют дороги

Сегодня, 18:21

За два дня дорожники восстановили около 800 кв. м дорожного покрытия

Где в Киеве сейчас ремонтируют дороги

Столичные дорожники, несмотря на зиму, продолжают ремонт дорог во всех районах города. В частности, сегодня ремонтные работы продолжаются на бульваре Дружбы Народов, ул. Полярной, ул. Драйзера, ул. Отрадной, ул. Промышленной, ул. Ивашкевича, ул. Сырецкой, ул. Академика Заболотного и Лыбидской площади, сообщает "Киевавтодор".

Работы направлены на организацию безопасного дорожного движения по дорогам города до начала планового текущего ремонта, который дорожники планируют начать весной. В течение 17-18 января автодоровцы восстановили около 800 кв. м дорожного покрытия.

При ремонте сотрудники "Киевавтодора" применяют рециклер – спецтехнику, которую можно использовать даже при низких температурах, а также литой асфальтобетон, которым заливают ямы на дороге.

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Источник:

"Сегодня"

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