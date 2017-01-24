Из реки Лыбидь в Киеве достали старинную гирю, мясорубку и советские монеты (фото)

В Киеве очищают реку Лыбидь. Сейчас строители расчищают центральный лоток (фактическое русло реки – ред.). Об этом сообщается на странице общественной организации "ВОДНИЙ РУХ КИЇВЩИНИ" в Facebook.

Из русла оператор мини-экскаватора регулярно поднимает на поверхность фрагменты гранитной набережной, ил и старинные кирпичи. Из интересных находок – фрагменты автомобильных аккумуляторов, ручная мясорубка, монеты времен Советского союза, нагревательные элементы (тэны и спирали) от электрочайников и стиральных машин, а также старинная круглая гиря.