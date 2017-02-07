Как Киев пережил снежный шторм: мегапробки в городе и штурм транспорта (фото)

В Киеве вчера снегопад снова парализовал столицу: на дорогах были километровые пробки, а общественный транспорт забит.

ЗАСЫПАЛО. Сильный снег начался в Киеве в воскресенье вечером, сыпал всю ночь и утро понедельника. В итоге столица оказалась накрыта 20-сантиметровым снежным одеялом. В КГГА уверяют, что на очистку дорог, дворов и тротуаров вывели всю технику и людей. "Начиная с 20:30 5 февраля сотрудники "Киеватодора" беспрерывно обрабатывали улично-дорожную сеть. И по состоянию на 8:30 6 февраля комплекс работ по очистке и обработке дорог от снега проводился уже в пятый раз. Но буквально за два часа почищенные дороги снова накрывает снег. В течение суток было использовано 1753 тонны соли и 1462 тонны песчано-соляной смеси", — отчитались в КГГА. Также чтобы разгрузить столицу, с утра ограничили передвижение грузовиков по Киеву.

Замело. 20 см снега — и столица превратилась в снежное царство. Фото: А. Яремчук

10 БАЛЛОВ. Несмотря на все меры и усилия, город застыл в максимальных, 10-балльных заторах, а еще до обеда было зафиксировано больше 80 ДТП. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", самая длинная пробка длиной 10,4 км была зафиксирована в 10:09. Стояли просп. Ватутина, Московский мост, просп. Бандеры, ул. Телиги (от просп. Маяковского до ул. Ольжича). В 10:17 была отмечена пробка длиной 8,5 км на Брест-Литовском шоссе и просп. Победы (от остановки "Укрчастотнадзор" до парка "Нивки"). Пробки по 6,4 км были утром сразу на трех участках. Первая — на ул. Киквидзе, бул. Леси Украинки, ул. Бассейной, Бессарабской площади, бул. Шевченко, пл. Победы. Еще одна охватила просп. Гагарина и Соборности, мост Патона, бул. Дружбы Народов, ул. Мазепы. Также стояли просп. Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальская набережная, Гаванский мост.

Автозаторы. Замершая в огромной пробке ул. Чорновила. Фото:

С. Павловский

НЕ ВМЕЩАЛИСЬ. Власти призывали людей пересаживаться с личных авто на общественный транспорт. Но с ним утром тоже случился коллапс. На остановках собирались сотни пассажиров, которые просто не могли влезть в салоны. К примеру, настоящее столпотворение было на станциях скоростного трамвая. "Остановка "Гната Юры" в направлении вокзала. Чтобы уехать, пришлось перейти на противоположную сторону, доехать до конечной "тройки" и оттуда уже ехать на вокзал. И таких было полтрамвая, около сотни", — пожаловался Александр Мокиенко.

В снежном плену. Сотни людей ждали скоростного трамвая на остановке "Гната Юры", чтобы уехать в сторону вокзала. Фото: А. Мокиенко

Переполнены были и платформы горэлектрички. "Киевпастранс" предупредил, что "работа наземного транспорта организована в специальном режиме движения". Правда, что это за режим, не объяснили. Поэтому жители иронизировали: "Наверное, отсутствие какого-либо графика". "Я оставил авто, хотел поехать на троллейбусе. Через час, не дождавшись его, вернулся на стоянку за машиной", — говорит житель Деснянского района Игорь Приходько.

Шутили: "зато ям на дорогах не видно"

На бессилие коммунальщиков и транспортников перед стихией горожане традиционно отреагировали с иронией. Стоя в пробках, забавные комментарии о "снежном апокалипсисе" оставляли водители: "Зато ям на дорогах не видно", "Ребята, там говорят, в метро нет пробок", "Пора заводить пингвина", "Снег идет, Киев стоит", "Снежные дни нужно объявлять государственными праздниками и выходными", "10 баллов, и это не оценка за уборку".

Появились и новые снежные "фотожабы". В этот раз их героем стали не только столичный мэр и работники коммунальных служб, но и мем-любимчик последних недель "Ждун", который "высматривает" маршрутки и весну.

"Ждун" в ожидании маршрутки. Фото: Соцсети

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице также ожидают снег, но не такой интенсивный. Температура снизится до –10–12°С. В четверг будет еще холоднее: ночью обещают –20 °С, а днем –9–14°С.

Многим уже хочется весны. Фото: Соцсети