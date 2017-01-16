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Как киевлянам платить за коммуналку по-новому http://www.segodnya.ua/img/article/7884/40_main.1484510557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/40_tn.1484510557.jpg Коммуналка Новая квитанция имеет ознакомительный характер

Как киевлянам платить за коммуналку по-новому

Сегодня, 07:33

Новая квитанция имеет ознакомительный характер

Новый формат. В платежке перечислили все комуслуги. Пока «работает» только верхняя часть квитанции
Новый формат. В платежке перечислили все комуслуги. Пока «работает» только верхняя часть квитанции. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В январе жители столицы получили непривычные платежки за коммуналку от ГИВЦ, которые многих смутили и запутали. В КГГА поясняют: платежка ознакомительная, а оплачивать по ней можно лишь некоторые услуги.

НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ. В новой квитанции на одном листе перечислены для оплаты все комуслуги, на которые ранее приходили отдельные "бумажки": придомовая территория, холодное водоснабжение и водоотвод, горячее водоснабжение, отопление, электроэнергия и даже газоснабжение. "Я вообще ничего не поняла. Подумала, что это снова какие-то мошенники. Ведь о том, что квитанции будут выглядеть по-новому, заранее никто не предупреждал. Пересмотрела три раза, не поняла, что там нужно заполнять, а что — нет. За отопление, к примеру, пришла пустая графа", — возмущается киевлянка Мария Ткаченко.

"Полгода назад уже менялся формат платежек, начали присылать не квитанции, а уведомления. Только привыкли, и вот снова какие-то новшества", — сетует житель Оболони Владислав Кушнир.

ФАЛЬСТАРТ. В КГГА поясняют: сейчас действительно идет работа над созданием нового формата платежки за комуслуги — единой квитанции, по которой жители Киева смогут заплатить сразу за все услуги. Благодаря ей не нужно будет ждать, пока придут отдельные квитанции от каждого исполнителя услуг. Об этом, как говорят в мэрии, просят сами жители. А в опросе на сайте ГИВЦ из 700 киевлян более 400 проголосовали за единую платежку.

Но в КГГА подчеркивают, что в этом месяце новая квитанция имеет ознакомительный характер. Оплатить по ней можно только часть услуг (срок оплаты продлили до 25 числа). А еще обещают разобраться, по чьей вине новые платежки были разосланы раньше времени, без предварительной информкампании. "По новым квитанциям оплатить можно услуги содержания придомовой территории и услуги "Киевводоканала". Услуги "Киевэнерго" (отопление, горячая вода, свет) и "Киевгаза" нужно оплачивать по отдельным счетам, которые придут от исполнителей этих услуг. Чтобы не было путаницы, на подъездах будут развешены объявления с детальными разъяснениями", — говорит замглавы КГГА Петр Пантелеев.

В "Киевэнерго" также обратились к жителям с просьбой не платить за услуги за тепло и электроснабжению по новым платежкам ГИВЦ, поскольку не могут гарантировать поступление средств за потребленные услуги на личные счета клиентов. Необходимо дождаться платежек от компании. "В платежках "Киевэнерго" отображены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты личного счета. Поэтому деньги по этим счетам гарантированно будут зачислены за потребленные услуги", — сообщили в "Киевэнерго".
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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