Как погасить большие долги за коммуналку в Киеве: новые правила (видео)

Коммуналка на выплату! Киевляне начали реструктуризировать свои долги перед коммунальщиками. Для этого оформляют так называемую рассрочку.

Водоснабжение, водоотведения и отопления: за эти услуги киевляне задолжали коммунальщикам 470 миллионов гривен. Неплательщикам дают второй шанс: долг за коммуналку предлагают реструктуризировать. То есть – выплачивать частями в течение года.

"Наше предложение касается тех людей, у которых задолженность за коммунальные услуги возникла до 1 июля 14-го года, и задолженность за услуги по содержанию домов – возникла до 1 мая 15-го года", – объясняет Валентина Дубовик, заместитель генерального директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса".

Погасить задолженность за коммунальные услуги в рассрочку можно даже, если субсидия. Правда реструктуризацию долгов делают пока только киевлянам. Любовь Григорьевна о новации знает. Но относится к ним скептически.

"А так что? Копить долги и реструктуризировать? Зачем?", – говорит киевлянка.

Против таких уступок от коммунальщиков и жительница столицы Светлана. "Не знаю, мне нужны нюансы, детали узнать. Чтобы оценить, где плюсы и минусы", – поделилась женщина.

А вот для Елены Петровны реструктуризация долга – спасение. "Ну почти 14 тысяч у меня идет по ЖЭКу", – призналаст она. Женщина подсчитала: погасить долг могла бы за 5 лет. Надеется уговорить коммунальщиков и увеличить срок выплат. "Муж болел... Вот умер, дети не могут найти работу. Вот так и получается – растет задолженность", – поделилась Елена Петровна, жительница Киева.

Тем временем, коммунальщики предупреждают: тот, кто и после реструктуризации суммы долга не будет платить счета за коммунальные услуги – штрафа не избежит. "Начисляются штрафные санкции – 3% годовых, индекс инфляции, это около 30-40% от суммы долга", – отметила Валентина Дубовик, заместитель генерального директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса"

После этогодоговор о рассрочке разрывают и дело передают в суд.