Как в Киеве заставить коммунальщиков срезать с деревьев опасные сухие ветки

Сегодня, 18:20

Люди боятся, что ветки могут упасть на прохожих во время сильного ветра

Сухие ветки могут упасть на прохожих. Фото: atmwood.com.ua
Сухие ветки могут упасть на прохожих. Фото: atmwood.com.ua

В Голосеевском районе, неподалеку от жилых домов на проспекте Науки, растут деревья, но на некоторых есть старые и очень сухие ветки. Киевляне опасаются, что они могут упасть на прохожих во время сильного ветра.

"Ответственность за содержание зеленых насаждений несет балансодержатель (это указано в правилах содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины). То есть если сухостой или аварийное дерево, которое необходимо обрезать, находится на придомовой территории многоэтажки, то вопросом обрезания веток должен озаботиться балансодержатель — жэк или ОСМД, привлекая к выполнению работ специалистов. Киевлянам стоит обратиться в первую очередь к ним", – объяснил "Сегодня" Михаил Наконечный, гендиректор КО "Киевзеленстрой".

Если балансодержатели по каким-то причинам не реагируют, горожане могут обратиться непосредственно в "Киевзеленстрой", позвонив на горячую линию (044) 272-40-18. Тогда специалисты коммунального объединения выедут по указанному адресу, обследуют деревья и в короткие сроки проведут обрезку.

Кроме того, в подобных случаях горожане также могут обращаться в Контактный центр мэрии по телефону 15-51 или же оставить письменное сообщение на сайте колл-центра, по возможности присоединив к нему фото.
ОСМД, деревья, сухостой, киевзеленстрой, контактный центр
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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