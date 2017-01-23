Как выглядит место масштабного прорыва трубопровода возле парка Победы в Киеве (фото)

Бригады "Киевводоканала" проводят аварийно-восстановительные работы на ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе столицы, где в результате повреждения водопроводной сети 500 мм в диаметре образовался провал грунта. Об этом сообщили в аварийной службе водоканала.

Сейчас бригады откачивают воду из котлована, чтобы приступить к замене участка трубопровода. Работы выполняются на зеленой зоне и тротуаре. У жителей окрестных домов водоснабжение есть.

Напомним, вчера на ул. генерала Жмаченко, возле парка Победы, произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала" 500 мм в диаметре, в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.