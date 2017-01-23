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Как выглядит место масштабного прорыва трубопровода возле парка Победы в Киеве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/32_main.1485180427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/32_tn.1485180427.jpg Коммуналка "Киевводоканал" откачивает воду из котлована, чтобы заменить участок трубопровода  

Как выглядит место масштабного прорыва трубопровода возле парка Победы в Киеве (фото)

Сегодня, 16:06

"Киевводоканал" откачивает воду из котлована, чтобы заменить участок трубопровода

 

Бригады "Киевводоканала" проводят аварийно-восстановительные работы на ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе столицы, где в результате повреждения водопроводной сети 500 мм в диаметре образовался провал грунта. Об этом сообщили в аварийной службе водоканала.

Сейчас бригады откачивают воду из котлована, чтобы приступить к замене участка трубопровода. Работы выполняются на зеленой зоне и тротуаре. У жителей окрестных домов водоснабжение есть.

Напомним, вчера на ул. генерала Жмаченко, возле парка Победы, произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала" 500 мм в диаметре, в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.
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Источник:

"Сегодня"

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