Как выглядит место масштабного прорыва трубопровода возле парка Победы в Киеве (фото)
"Киевводоканал" откачивает воду из котлована, чтобы заменить участок трубопровода
Бригады "Киевводоканала" проводят аварийно-восстановительные работы на ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе столицы, где в результате повреждения водопроводной сети 500 мм в диаметре образовался провал грунта. Об этом сообщили в аварийной службе водоканала.
Сейчас бригады откачивают воду из котлована, чтобы приступить к замене участка трубопровода. Работы выполняются на зеленой зоне и тротуаре. У жителей окрестных домов водоснабжение есть.
Напомним, вчера на ул. генерала Жмаченко, возле парка Победы, произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала" 500 мм в диаметре, в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.
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